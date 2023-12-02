Окупанти вдарили по Дніпропетровській області ракетами — ОВА

Російські війська вранці 2 грудня завдали удару по Дніпропетровській області. Окупанти використовували ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

Лисак уточнив, що окупанти вдарили ракетами по Дніпровському району. На щастя, внаслідок атаки немає жертв та постраждалих.

«Наслідки ударів зараз уточнюємо. Територію обстежать рятувальники», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики. Пізніше у місті чули повторні вибухи.

У ніч проти 2 грудня російська армія вкотре атакувала Україну. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе іранської розробки з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.