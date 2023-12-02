Украинская ПВО уничтожила более 10 воздушных целей ночью 2 декабря

Российская Федерация атаковала Украину ракетами и дронами сегодня ночью, 2 декабря. Силы ПВО уничтожили 10 «Шахедов» и 1 ракету Х-59. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

В ночь на 2 декабря Россия выпустила по Украине 11 ударных дронов типа «Shahed» из мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

«В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 10 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине», — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря.