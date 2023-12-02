Нардепа Дубинского избили в СИЗО — адвокаты

Александр Дубинский. Фото: Wikipedia

Адвокаты народного депутата Александра Дубинского заявили, что он был избит в Киевском СИЗО. Полиция получила соответствующее заявление. Об этом сообщил Teлеграм-канал Дубинского.

В публикации отмечается, что неизвестные якобы напали на Дубинского в СИЗО, где он находится. По словам нардепа, была вызвана «скорая», констатировавшая многочисленные гематомы и подозрение на перелом ребра.

Адвокаты заявили, что ждут вместе с парламентарием приезда полиции, чтобы составить протокол об избиении.

Адвокаты Дубинского требуют принять решение о переводе народного депутата в следственный изолятор Службы безопасности Украины.

Напомним, в начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

После обысков Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

Суд в Киеве 14 ноября избрал Дубинскому новую меру пресечения, а именно — содержание под стражей на 60 суток без альтернативы залога.