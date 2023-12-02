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Нардепа Дубинського побили у СІЗО — адвокати

02 грудня 2023, 15:45

Нардепа Дубинського побили у СІЗО — адвокати

Олександр Дубінський. Фото: Wikipedia Олександр Дубінський. Фото: Wikipedia

Адвокати народного депутата Олександра Дубинського заявили, що його побили у Київському СІЗО. Поліція отримала відповідну заяву. Про це повідомив Teлеграм-канал Дубинського.

У публікації наголошується, що невідомі нібито напали на Дубинського у СІЗО, де він перебуває. За словами нардепа, було викликано «швидку», яка констатувала численні гематоми та підозру на перелом ребра.

Адвокати заявили, що чекають разом із парламентарієм приїзду поліції, щоб скласти протокол про побиття.

Адвокати Дубинського вимагають ухвалити рішення про переведення народного депутата до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

Нагадаємо, на початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубинського. З'ясувалося, що нардеп організував схему виїзду зарубіжних країн родича його дружини. Той мав перегнати елітний автомобіль Дубинського з Молдови до Відня.

Після обшуків Служба безпеки України повідомила про підозру Дубинському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, сформованої російським Головним розвідувальним управлінням.

Суд у Києві 14 листопада обрав Дубинському новий запобіжний захід, а саме — утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.

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побиття Олександр Дубінський СіЗО народний депутат України

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