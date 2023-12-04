Росіяни обстріляли Донецьку область: одна людина вбита ще троє отримали поранення

Минулої доби, 3 грудня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, вбивши одного і поранивши ще трьох жителів. Про це розповів в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.



Через російські обстріли загинув житель села Костянтинівка. Ще по одній людині було поранено в Авдіївці та Торецьку. Загалом з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1785 осіб, ще 4360 цивільних отримали поранення.



Раніше в Торецькій громаді Донецької області було поранено одну людину, пошкоджено 14 будинків: вісім у Північному та шість у Торецьку.