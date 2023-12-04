Система ПВО Украины сегодня работала в девяти областях: уничтожены 18 ударных БпЛА

В ночь на 4 декабря 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину 23 ударными БпЛА «Shahed-136/131» с мыса Чауда в оккупированном Крыму и управляемой авиационной ракетой — с воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Про атаку сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



По информации ВС ВСУ, к отражению воздушного нападения была привлечена авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Противовоздушная оборона работала в не менее 9 областях Украины.



Напомним, 3 декабря, обстреляли Украину дронами и крылатой ракетой. Противовоздушная система сбила 10 российских целей.