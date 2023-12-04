Система ППО України сьогодні працювала у дев'яти областях: знищено 18 ударних БпЛА

У ніч проти 4 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну 23 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою — з повітряного простору окупованої Херсонщини. Про атаку повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



За інформацією ПС ЗСУ, до відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у не менш ніж 9 областях України.



Нагадаємо, 3 грудня, обстріляли Україну дронами та крилатою ракетою. Протиповітряна система збила 10 російських цілей.