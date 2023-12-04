Луганськ атакували безпілотники — аналоги «Шахедів». Загорілася нафтобаза

Пожежа після атаки БПЛА у Луганську. Фото: соцмережі

Окупований Луганськ пізно ввечері 3 грудня зазнав атаки безпілотників. Удар було нанесено по нафтобазі.



Про вибухи у місті та роботу ППО повідомляли місцеві жителі у соцмережах.



Також виклали відео, на якому чути дзижчання БПЛА, а потім відбувається вибух. На інших кадрах видно, що після вибуху почалася пожежа.



Також у місцевому чаті був опублікований аудіозапис, на якому чути це характерне дзижчання та черги зі стрілецької зброї.



Схоже, атаку було здійснено українськими аналогами БПЛА «Шахед».



На одному із відео очевидець припустив, що вибух стався на нафтобазі.



На відео лунає нецензурна лексика!



Оновлено. Про те, що у Луганську БПЛА атакували нафтобазу, підтвердив російський «воєнкор» Денис Кулага.

В окупованому Луганську БПЛА атаковали нафтобазуhttps://t.co/mDq7a3RQNL pic.twitter.com/4mvoBlCVBa — Новини Донбасу (@novostidnua) December 4, 2023

У листопаді в уряді України повідомили про налагодження серійного виробництва вітчизняного аналога іранських безпілотників «Шахед» підвищеної дальності. При цьому назва українського БПЛА не розкривається.