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Орбан продолжает угрожать вступлению Украины в ЕС

05 декабря 2023, 13:31

Орбан продолжает угрожать вступлению Украины в ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель сократит свою поездку в Пекин, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС в конце года. Об этом пишет Politico.

Орбан призвал Мишеля снять с повестки дня переговоры о вступлении с Украиной на предстоящем саммите Европейского совета.

«Я с уважением призываю вас не приглашать Европейский совет принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу», — написал Орбан.

Венгерский лидер категорически выступал против начала переговоров о вступлении Киева после того, как Европейская комиссия одобрила начало переговоров о членстве в ноябре и угрожал наложить вето на запланированную помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

Теперь Мишель раньше вернется из китайской столицы после первого дня встреч в четверг — отчасти потому, что у него нет защищенной телефонной линии в Пекине, чтобы общаться с лидерами ЕС без прослушивания Китаем.

Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы найти компромисс.

На прошлой неделе сам Мишель встретился с Орбаном в Будапеште, пытаясь сгладить напряженность в преддверии саммита лидеров ЕС. После этого Мишель подчеркнул важность «единства ЕС», которое, по его словам, «требует постоянных усилий.

Напомним, в МИД Украины отреагировали на последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, пока идет война. 

Ранее пятый президент Украины, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко планировал встретиться с венгерским премьером.

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