Орбан продовжує погрожувати вступу України до ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС наприкінці року. Про це пише Politico.



Орбан закликав Мішеля зняти з порядку денного переговори щодо вступу з Україною на майбутньому саміті Європейської ради.



«Я з повагою закликаю вас не запрошувати Європейську раду приймати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу», - написав Орбан.



Угорський лідер категорично виступав проти початку переговорів щодо вступу Києва після того, як Європейська комісія схвалила початок переговорів про членство у листопаді та погрожував накласти вето на заплановану допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.



Тепер Мішель раніше повернеться з китайської столиці після першого дня зустрічей у четвер — частково тому, що не має захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб спілкуватися з лідерами ЄС без прослуховування Китаєм.



Президент Франції Еммануель Макрон також запросив Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс.



Минулого тижня сам Мішель зустрівся з Орбаном у Будапешті, намагаючись згладити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС. Після цього Мішель наголосив на важливості «єдності ЄС», яка, за його словами, «вимагає постійних зусиль.



Нагадаємо, в МЗС України відреагували на останні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вважає нереалістичним вступ України до ЄС, доки триває війна.



Раніше п’ятий президент України, народний депутат від партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко планував зустрітися з угорським прем'єром.