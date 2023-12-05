Из-за российского обстрела в Херсоне погиб волонтер в Международный день волонтера

Во вторник, 5 декабря, в Херсоне во время российских обстрелов погиб волонтер. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В Международный день волонтера россияне убили благотворителя в Херсоне. Жизнь Руслана Анисенко, волонтера организации «Справжні», трагически оборвалась сегодня утром. Его убил российский снаряд, выпущенный по центру города. Мои соболезнования семье! Вечная память погибшему...», — написал Прокудин.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром 5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра города два человека погибли.

Напомним, 4 декабря российская оккупационная армия атаковала детский сад в Шуменском микрорайоне Херсона. В результате обстрела, произошедшего около 11:00, в здании повреждены стены, а также выбило окна.