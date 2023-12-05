Через російський обстріл у Херсоні загинув волонтер у Міжнародний день волонтера

У вівторок, 5 грудня, у Херсоні під час російського обстрілу загинув волонтер. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У Міжнародний день волонтера росіяни вбили благодійника у Херсоні. Життя Руслана Анісенка, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні вранці. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста. Мої співчуття сім'ї! Вічна пам'ять загиблому...», — написав Прокудін.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центру міста двоє людей загинули.

Нагадаємо, 4 грудня російська окупаційна армія атакувала дитячий садок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також вибило вікна.