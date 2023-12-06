В Одессе обрушился дом в центре города. Фото: ГСЧС

Сегодня, 6 декабря, в Службу спасения поступило сообщение об обрушении здания в городе Одесса по улице Базарная, где обрушилась часть аварийного дома. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.



«По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что произошло разрушение 3-й парадной аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этаж. Пожарные сразу приступили к проведению аварийно-спасательных работ и обследовали подвальное помещение на наличие людей», — рассказали в местном управлении ГСЧС.

Ликвидация последствий разрушения 3-й парадной аварийного жилого дома. Фото: ГСЧС

Погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено. Спасателям пришлось привлечь 18 единиц пожарной техники и 55 спасателей для ликвидации последствий обрушения.

Ликвидация последствий разрушения 3-й парадной аварийного жилого дома. Фото: ГСЧС

Ранее сегодня в 03:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Долгая Балка Краматорского района.