В Одесі обвалився будинок у центрі міста. Фото: ДСНС

Сьогодні, 6 грудня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про обвал будинку в місті Одеса по вулиці Базарна, де обрушилася частина аварійного будинку. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.



«Під час прибуття на місце виклику рятувальників було встановлено, що сталася руйнація 3-ї парадної аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверх. Пожежники одразу розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт та обстежили підвальне приміщення на наявність людей», — розповіли у місцевому управлінні ДСНС.

Ліквідація наслідків руйнування 3-ї парадної аварійного житлового будинку. Фото: ДСНС

Загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено. Рятувальникам довелося залучити 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників для ліквідації наслідків обвалення.

Ліквідація наслідків руйнування 3-ї парадної аварійного житлового будинку. Фото: ДСНС

Раніше сьогодні о 03:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Довга Балка Краматорського району.