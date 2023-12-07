ООН предоставит финансовую помощь владельцам домашнего скота в Покровской громаде

ООН поможет с покупкой кормов владельцам домашнего скота в Покровской громаде. Фото: Покровская ГВА

Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провели встречу со старостами Покровской громады. Говорили о реализации программы предоставления помощи сельским семьям для содержания скота зимой, которая осуществляется при финансовой поддержке Гуманитарного фонда. Об этом сегодня сообщила Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что для участия в программе в Покровской громаде будут отобраны 1350 семей, каждая из которых получит финансовую помощь на закупку кормов для сельскохозяйственных животных.

«Помощь сельским семьям кормами для скота является частью Плана быстрого реагирования ФАО и направлена на поддержку наиболее уязвимых сельских домохозяйств, занимающихся животноводством, с целью удовлетворения потребностей их семей в продовольствии и питании», — рассказали представители организации.

Начальница управления по работе с территориями Елена Носач заявила, что эта инициатива направлена на поддержку сельских домохозяйств, занимающихся животноводством, с целью удовлетворения их потребностей в продовольствии и предотвращения сокращения поголовья животных и птицы.

Напомним, 1 декабря координатор гуманитарной миссии ООН в Украине Дениз Браун приехала в Покровск и побывала на месте обстрела города российскими войсками. Госпожа Браун заверила руководителей Покровского района в присутствии миссии ООН в Донецкой области и всесторонней помощи в вопросах ликвидации последствий обстрела и подготовки к зиме.