ООН надасть фінансову допомогу власникам худоби в Покровській громаді

ООН допоможе з купівлею кормів власникам худоби у Покровській громаді. Фото: Покровська МВА

Представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) провели зустріч із старостами Покровської громади. Говорили про реалізацію програми надання допомоги сільським сім'ям для утримання худоби взимку, що здійснюється за фінансової підтримки Гуманітарного фонду. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що для участі у програмі у Покровській громаді буде відібрано 1350 сімей, кожна з яких отримає фінансову допомогу на закупівлю кормів для сільськогосподарських тварин.

«Допомога сільським сім'ям кормами для худоби є частиною Плану швидкого реагування ФАО і спрямована на підтримку найбільш уразливих сільських домогосподарств, які займаються тваринництвом, з метою задоволення потреб їхніх сімей у продовольстві та харчуванні», — розповіли представники організації.

Начальниця управління з роботи з територіями Олена Носач заявила, що ця ініціатива спрямована на підтримку сільських домогосподарств, які займаються тваринництвом, з метою задоволення їхніх потреб у продовольстві та запобігання скороченню поголів'я тварин та птиці.

Нагадаємо, 1 грудня координатор гуманітарної місії ООН в Україні Деніз Браун приїхала до Покровська та побувала на місці обстрілу міста російськими військами. Пані Браун запевнила керівників Покровського району у присутності місії ООН у Донецькій області та всебічної допомоги у питаннях ліквідації наслідків обстрілу та підготовки до зими.