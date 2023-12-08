Силы ПВО утром уничтожили 14 из 19 ракет РФ — Воздушные силы

Сегодня, 8 декабря, противовоздушной обороне удалось сбить 14 из 19 ракет, запущенных РФ по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«По состоянию на 09:00 уничтожены 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 на Днепропетровщине и Киевщине», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что российские оккупанты около 06:00 нанесли удар с стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Всего было задействовано 7 самолетов из района Саратовской области, которые предварительно выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования.



Известно, что часть ракет была направлена на объекты инфраструктуры на Днепропетровщине. Другая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева.



Напомним, Силы обороны уничтожили пять из 7 российских дронов.