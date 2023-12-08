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Сили ППО вранці знищили 14 з 19 ракет РФ — Повітряні сили

08 грудня 2023, 10:27

Сили ППО вранці знищили 14 з 19 ракет РФ — Повітряні сили

Сьогодні, 8 грудня, протиповітряній обороні вдалося збити 14 із 19 ракет, запущених РФ по Україні. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

«Станом на 09:00 знищено 14 з 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що російські окупанти близько 06:00 завдали удару зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555. Усього було задіяно 7 літаків з району Саратовської області, які попередньо випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

Відомо, що частина ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху у бік Києва.

Нагадаємо, Сили оборони знищили п'ять із 7 російських дронів.

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