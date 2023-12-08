Силы обороны уничтожили пять из семи запущенных «шахедов»

В ночь на 8 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск – РФ и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Белгородской области. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА «Shahed-136/131» и шести зенитных управляемых ракет С-300. Направление удара «шахедов» – Днепропетровская область, зенитных управляемых ракет – Харьковская.



Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено пять ударных БПЛА противника.



Напомним, 7 декабря, украинская противовоздушная оборона сбила 15 ударных дронов-камикадзе. Украинское аналитическое издание Texty также опубликовало карты с маршрутами российских БПЛА и ракет, которыми наносят удары по Украине.