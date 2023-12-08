Оккупанты третий раз за сутки атаковали ТЭС в прифронтовом регионе: есть повреждения

Российские оккупанты третий раз за сутки атаковали теплоэлектростанцию. Так, в прифронтовом регионе обстреляли ТЭС вчера и сегодня, 7 и 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«Оккупанты вчера на протяжении многих часов обстреливали одну из находящейся у линии столкновения ТЭС ДТЭК. Атаки возобновились ночью и сегодня утром», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.



Оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.



За последние полтора месяца это уже восьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.



Напомним, оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне 7 декабря. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование.