Из-за обстрелов РФ не работают 2 блока ТЭС в прифронтовой зоне — Минэнерго

Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне сегодня, 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование», — говорится в сообщении.



Как отмечается, два энергоблока прекратили работу.



В Минэнерго добавили, что из-за этой остановки тепловых блоков, а также понижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.



Напомним, в Донецкой области в результате боевых действий одна шахта осталась без света.