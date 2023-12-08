Окупанти втретє за добу атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: є пошкодження

Російські окупанти втретє за добу атакували теплоелектростанцію. Так, у прифронтовому регіоні обстріляли ТЕС учора і сьогодні, 7 та 8 грудня. Про це повідомили у пресслужбі ДПЕК.



«Окупанти вчора протягом багатьох годин обстрілювали одну з ТЕС ДТЕК, що знаходиться біля лінії зіткнення. Атаки відновилися вночі і сьогодні вранці», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що обійшлось без потерпілих.



Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їхніх наслідків.



За останні півтора місяці це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію.



Нагадаємо, окупанти завдали удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні 7 грудня. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання.