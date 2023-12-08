Влада Костянтинівки розповіла, чи буде в місті встановлена новорічна ялинка

У Костянтинівці Донецької області за прикладом інших міст регіону вирішили відмовитися від встановлення міської ялинки. Про це розповів в.о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Суспільне. Донбас.



«У зв'язку з тим, що ми знаходимося в зоні бойових дій, наша громада, було ухвалено рішення не прикрашати нашу новорічну ялинку, тому що безпека наших мешканців та дітлахів, це найголовніше та найцінніше у житті», — зазначив він.



За словами Горбунова, новорічні свята ще попереду після перемоги України.



Нагадаємо, голова Слов'янської МВА Вадим Лях зазначив, що цього року в місті буде новорічна ялинка.



У Покровську Донецької області місцева влада відмовилася від проведення масових заходів на новорічні та різдвяні свята.



Начальник управління інформаційної політики Краматорської МВА Ігор Єськов заявив, що у Краматорську не планують встановлювати новорічну ялинку. За словами чиновника, влада міста таке рішення ухвалила через небезпеку російських обстрілів.