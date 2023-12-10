Армія РФ вдарила по Херсону: є жертва

Російські окупанти вкотре вдарили по Херсону. Внаслідок атаки є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
«Окупанти обстріляли Херсон», — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що окупанти вдень вдарили по місту. Було влучання у житлову забудову. Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік.
Як відомо, його госпіталізували, зараз медики надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, війська РФ у суботу, 9 грудня, обстріляли Херсон, постраждали двоє мирних жителів.