Армія РФ вдарила по Херсону: є жертва

Російські окупанти вкотре вдарили по Херсону. Внаслідок атаки є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Окупанти обстріляли Херсон», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що окупанти вдень вдарили по місту. Було влучання у житлову забудову. Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік.



Як відомо, його госпіталізували, зараз медики надають необхідну допомогу.



Нагадаємо, війська РФ у суботу, 9 грудня, обстріляли Херсон, постраждали двоє мирних жителів.