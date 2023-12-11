ЦВК РФ вважає за можливе проведення «виборів» на окупованих територіях

Сьогодні, 11 грудня 2023 року, ЦВК Росії провела консультації щодо можливості проведення «виборів» президента РФ на тимчасово окупованих територіях чотирьох регіонів України, де росіяни ввели воєнний стан, повідомили у центральній виборчій комісії країни-агресора.



Представники міністерства оборони Росії та ФСБ Росії, а також керівництва так званих «ДНР» та «ЛНР» спільно з окупаційною владою захопленої частини Запорізької та Херсонської областей вважали за можливе проведення «виборів».



«Сьогодні о 13:00 ЦВК Росії проведе позачергове засідання для розгляду цього питання», - заявили у ЦВК окупантів.



Згодом стало відомо, що згідно з рішенням виборчої комісії РФ, провести «вибори» президента на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України запланували на 17 березня 2024 року.



Раніше російські окупанти готувалися до президентських «виборів» у РФ. Так, росіяни почали завозити майбутніх агітаторів на тимчасово окуповані території України.