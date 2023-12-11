В центре Киева произошел обвал стены: есть жертвы

В Киеве во время ремонта произошел обвал стены сегодня, 11 декабря. В результате инцидента один мужчина погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.



Отмечается, что трагедия произошла в Печерском районе украинской столицы.



«Во время проведения ремонтных работ опорной стены для содержания грунта произошел обвал. В результате один человек погиб и еще один травмирован», — говорится в сообщении.



Как известно, пострадавшего госпитализировали в Александровскую клиническую больницу.



В настоящее время проводятся работы по разбору завала.



Напомним, в Службу спасения поступило сообщение об обрушении здания в городе Одесса по улице Базарная, где обрушилась часть аварийного дома.