В центре Киева произошел обвал стены: есть жертвы

В Киеве во время ремонта произошел обвал стены сегодня, 11 декабря. В результате инцидента один мужчина погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что трагедия произошла в Печерском районе украинской столицы.
«Во время проведения ремонтных работ опорной стены для содержания грунта произошел обвал. В результате один человек погиб и еще один травмирован», — говорится в сообщении.
Как известно, пострадавшего госпитализировали в Александровскую клиническую больницу.
В настоящее время проводятся работы по разбору завала.
Напомним, в Службу спасения поступило сообщение об обрушении здания в городе Одесса по улице Базарная, где обрушилась часть аварийного дома.