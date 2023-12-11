У центрі Києва стався обвал стіни: є жертви

У Києві під час ремонту стався обвал стіни сьогодні, 11 грудня. Внаслідок інциденту один чоловік загинув, ще один постраждав. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.



Зазначається, що трагедія сталася у Печерському районі української столиці.



«Під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. В результаті одна людина загинула та ще одна травмована», — йдеться у повідомленні.



Як відомо, потерпілого госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні.



В даний час проводяться роботи з розбору завалу.



Нагадаємо, до Служби порятунку надійшло повідомлення про обвал будівлі в місті Одеса по вулиці Базарна, де обрушилася частина аварійного будинку.