Украинцы в оккупации отказываются от паспорта РФ — ЦНС

На временно оккупированных территориях украинцы не желают получать российское гражданство. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Отмечается, что несмотря на политику принудительной паспортизации большинство украинцев игнорируют инициативы оккупантов.



«Уже со следующего года украинцы без паспорта России будут считаться иностранцам на родной земле, и от 60 до 70% (в зависимости от региона) украинцев отказываются получать вражескую макулатуру», — говорится в сообщении.



Кроме того, на оккупированных территориях еще хуже обстоят дела с номерными знаками, ведь здесь показатели еще ниже. В частности, до 80% автовладельцев отказывается ставить на свое авто российские номера.



Напомним, представителям оккупационных «администраций» приказано усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины на фоне подготовки к так называемым выборам президента России.