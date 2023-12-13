Українці в окупації відмовляються від паспорта РФ — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях українці не бажають отримувати російське громадянство. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що попри політику примусової паспортизації, більшість українців ігнорують ініціативи окупантів.



«Вже з наступного року українці без паспорта Росії вважатимуться іноземцям на рідній землі, і від 60 до 70% (залежно від регіону) українців відмовляються отримувати ворожу макулатуру», — йдеться у повідомленні.



Крім того, на окупованих територіях ще гірші справи з номерними знаками, адже тут показники ще нижчі. Зокрема до 80% автовласників відмовляється ставити на своє авто російські номери.



Нагадаємо, представникам окупаційних «адміністрацій» наказано посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих теренах України на тлі підготовки до так званих виборів президента Росії.