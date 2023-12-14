Россия атакует Украину «Кинжалами» второй раз за день

После обеда на территории всей Украины объявлена тревога, командование Воздушных сил предупредило о запуске российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».



По предварительным данным, ракеты движутся в направлении Киева, Житомирской области, Ровного и Луцка. В Хмельницком местные СМИ сообщают, что слышны взрывы. Также есть угроза применения авиационных средств поражения.



Во время предыдущей атаки Россия ударила ракетой «Кинжал» по Староконстантинову Хмельницкой области. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



«Произошел пуск ракет и они направились в Хмельницкую область, я имею в виду в Староконстантинов. Объявление тревоги было в 14:09 примерно, когда раздался сигнал по всей Украине. И фактически через 10 минут от объявления воздушной тревоги был "прилет" в Хмельницкой области», — сказал он.



О последствиях удара Игнат говорить отказался.

Ракетная атака РФ. Фото: Google

Напомним, президент Украины 17 ноября поручил найти решение, чтобы вылеты носителей «Кинжалов» не парализовали страну на часы.