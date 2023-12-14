Росія атакує Україну «Кинжалами» вдруге за день

Після обіду на території всієї України оголошено повітряну тривогу, командування Повітряних сил попередило про запуск російських гіперзвукових ракет «Кинжал».



За попередніми даними, ракети рухаються у напрямку Києва, Житомирської області, Рівного та Луцька. У Хмельницькому місцеві ЗМІ повідомляють, що чутно вибухи. Також є загроза застосування авіаційних засобів ураження.



Під час попередньої атаки Росія вдарила ракетою «Кинжал» по Старокостянтинову Хмельницької області. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.



«Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли пролунав сигнал по всій Україні. І фактично за 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області», — сказав він.



Про наслідки удару Гнат говорити відмовився.

Ракетна атака РФ. Фото: Google

Нагадаємо, президент України 17 листопада доручив знайти рішення, щоб вильоти носіїв «Кинжалів» не паралізували країну на години.