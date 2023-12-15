Дополнительные 1,34 млрд долларов выделяет Украине Всемирный банк — Шмыгаль

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

Премьер уточнил, что основная часть этого пакета финансирования — 1,086 млрд — это средства Правительства Японии, остальные — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

«Финансовая помощь международных партнеров позволяет нам обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии. Благодарим партнеров за солидарность и поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина получила транш по программе с Международным валютным фондом почти на 900 млн долларов.