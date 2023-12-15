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Додаткові 1,34 млрд доларів виділяє Україні Світовий банк — Шмигаль

15 грудня 2023, 14:17

Додаткові 1,34 млрд доларів виділяє Україні Світовий банк — Шмигаль

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярди доларів. Про це сьогодні, 15 грудня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Прем'єр уточнив, що основна частина цього пакету фінансування — 1,086 млрд — це кошти Уряду Японії, решта — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

«Фінансова допомога міжнародних партнерів дозволяє нам забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії. Дякуємо партнерам за солідарність та підтримку», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала транш за програмою з Міжнародним валютним фондом майже на 900 млн. доларів.

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