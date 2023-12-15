Войска РФ ударили по Херсону: пострадавших госпитализировали

Российская армия сегодня, 15 декабря, атаковала Херсонскую городскую территориальную громаду. В результате недавнего обстрела две женщины получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«У женщины 1960 года рождения контузия, закрытый перелом левого предплечья, ушиб нижней челюсти. У женщины 1945 года рождения взрывная травма и контузия», — отметил он.



По словам Мрочко, пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Известно, что в момент российской атаки они находились в доме.



Напомним, оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую громаду с оккупированной территории 14 декабря. В результате обстрела пострадала пенсионерка.