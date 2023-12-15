Війська РФ вдарили по Херсону: постраждалих госпіталізували

Російська армія сьогодні, 15 грудня, атакувала Херсонську міську територіальну громаду. Внаслідок нещодавнього обстрілу дві жінки отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«У жінки 1960 року народження контузія, закритий перелом лівого передпліччя, забій нижньої щелепи. У жінки 1945 року народження вибухова травма та контузія», — зазначив він.



За словами Мрочка, постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.



Відомо, що в момент російської атаки вони перебували у будинку.



Нагадаємо, окупанти вкотре атакували Херсонську громаду з окупованої території 14 грудня. Внаслідок обстрілу постраждала пенсіонерка.