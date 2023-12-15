В Донецке снова горит нефтебаза после обстрела

Пожар на нефтебазе в Донецке. Фото: ДАН

Пожар на нефтебазе в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел в результате обстрела в пятницу вечером. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



Также факт пожара на нефтебазе подтверждает пророссийское агентство «ДАН».

В Буденновском районе Донецка находится железнодорожная станция «Мушкетово», куда регулярно поездами привозят нефтепродукты в цистернах. Топливо доставляется в том числе и для российских войск. Поэтому этот район неоднократно подвергался обстрелам.



В предыдущий раз удар был нанесен 6 декабря, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также сообщалось, что в результате повторного обстрела двое пожарных погибли и 10 ранены.