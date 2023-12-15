У Донецьку знову горить нафтобаза після обстрілу

Пожежа на нафтобазі у Донецьку. Фото: ДАН

Пожежа на нафтобазі в Будьоннівському районі окупованого Донецька сталася внаслідок обстрілу у п'ятницю ввечері. Про це «Новинам Донбасу» повідомили місцеві жителі.



Також факт пожежі на нафтобазі підтверджує проросійська агенція «ДАН».

У Будьоннівському районі Донецька знаходиться залізнична станція «Мушкетово», куди регулярно поїздами привозять нафтопродукти в цистернах. Паливо доставляється, зокрема, і для російських військ. Тому цей район неодноразово піддавався обстрілам.



Минулого разу удар був завданий 6 грудня, в результаті чого спалахнули цистерни з паливом. Також повідомлялося, що в результаті повторного обстрілу двоє пожежних загинули і 10 поранені.