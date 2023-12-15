На оккупированной Херсонщине прозвучали сильные взрывы

В пятницу, 15 декабря на оккупированной херсонщине обстрелы. Взрывы звучат в Геническом. Об этом сообщают, как и украинские так и российские источники.

«Генически передает привет и передает эстафету дальше в Крым», — пишет советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.

Между тем представитель оккупационной «власти» региона Херсонской области, так называемый «губернатор» Владимир Сальдо утверждает, что город находится под сильным обстрелом.

Напомним, в пятницу, взрывы прозвучали во временно оккупированном Крыму.

Также сообщалось о пожаре на нефтебазе в результате обстрела в Буденновском районе оккупированного Донецка.