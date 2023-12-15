На окупованій Херсонщині пролунали сильні вибухи

У п'ятницю, 15 грудня, на окупованій херсонщині обстріли. Вибухи лунають у Генічеському. Про це повідомляють , як і українські, так і російські джерела.

«Генічеськ передає привіт та передає естафету далі до Криму», — пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Тим часом представник окупаційної «влади» регіону Херсонської області так званий «губернатор» Володимир Сальдо стверджує, що місто перебуває під сильним обстрілом.

Нагадаємо, у п'ятницю,вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму .

Також повідомлялося про пожежу на нафтобазі внаслідок обстрілу у Будьонівському районі окупованого Донецька.