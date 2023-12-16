Армия РФ вновь обстреляла Донецкую область: повреждены дома и торговые павильоны

Новые обстрелы РФ Донецкой области. Фото: Facebook / Мороз

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки атаковали в нескольких районах Донецкой области, повредив при этом жилые дома мирного населения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. В Курахово повреждены три дома и многочисленные торговые павильоны», — отметил Мороз.



Он также добавил, что на Горловском направлении повреждены пять домов в Часовоярской общине, обстреляна Раздоловка Соледарской общины.

Новые обстрелы РФ Донецкой области. Фото: Facebook / Мороз

На Лисичанском направлении в Серебрянке Северской общины обстреляны три улицы. Зафиксировано четыре обстрела Лиманской общины.



Напомним, вчера армия РФ обстреляла Торецк, в результате атаки есть разрушения. Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.