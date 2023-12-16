Армія РФ знову обстріляла Донецьку область: пошкоджено будинки та торгові павільйони

Нові обстріли РФ Донецької області Фото: Facebook / Мороз

Російські окупаційні війська минулої доби атакували в кількох районах Донецької області, пошкодивши при цьому житлові будинки мирного населення. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. У Кураховому пошкоджено 3 будинки та численні торговельні павільйони», — зазначив Мороз.



Він також додав, що на Горлівському напрямку пошкоджено п'ять будинків у Часовоярській громаді, обстріляно Роздолівку Соледарської громади.

Нові обстріли РФ Донецької області Фото: Facebook / Мороз

На Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади обстріляно три вулиці. Зафіксовано чотири обстріли Лиманської громади.



Нагадаємо, вчора армія РФ обстріляла Торецьк, внаслідок атаки є руйнування. Окупанти скинули дві керовані авіабомби.