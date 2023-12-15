Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк: есть разрушения

Армия РФ обстреляли Донетчину. Фото: Игорь Мороз

Российская армия за минувшие сутки, 14 декабря, в очередной раз атаковали населенные пункты в Донецкой области. В частности, армия РФ обстреляли Торецк, в результате атаки есть разрушения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк — повреждены 10 домов, 7 админпостроек и 2 инфраструктурных объекта», — отметил он.





По словам Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Донецком направлении Курахово подверглось трем обстрелам: повреждены многоэтажка, частный сектор и рынок. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.



На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 2 промышленных сооружения.



На Лисичанском направлении в Звановской громаде обстреляны Верхнекаменное и Переездное. В Северске в зоне поражения три улицы. В Лиманской громаде обстреляны Торское и Заречное.



Напомним, оккупанты атаковали Курахово Донецкой области ночью, 15 декабря. В результате обстрелов есть значительные повреждения.