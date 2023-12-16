С начала сентября в пользу Минобороны судами Украины было взыскано более 21 миллиона грн

С начала сентября 2023 года судами Украины вынесено 78 судебных решений в пользу Министерства обороны Украины — пять из них выполнены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Отмечается, что в пользу ведомства взыскано 21 206 001,68 гривны. Взыскания в основном касаются нарушений выполнения условий договоров, заключенных между Минобороны и контрагентами.



«Также в сферу управления Министерства обороны за этот период возвращено недвижимое имущество в Одесской области общей площадью 1 717 квадратных метров и зарегистрировано по ведомству два земельных участка в 0,2 гектара в Хмельницкой области», — заявили в оборонном ведомстве.



Напомним, правительство Эстонии одобрило предоставление военной помощи Украине на общую сумму 80 млн. евро.