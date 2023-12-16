З початку вересня на користь Міноборони судами України було стягнуто понад 21 мільйон гривень

З початку вересня 2023 року судами України винесено 78 судових рішень на користь Міністерства оборони України – п'ять із них виконано в повному обсязі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



Зазначається, що на користь відомства стягнуто 21 206 001,68 млн гривень. Стягнення переважно стосуються порушень виконання умов договорів, укладених між Міноборони та контрагентами.



«Також у сферу управління Міністерства оборони за цей період повернуто нерухоме майно в Одеській області загальною площею 1 717 квадратних метрів та зареєстровано за відомством дві земельні ділянки в 0,2 га на Хмельниччині», — заявили в оборонному відомстві.



Нагадаємо, уряд Естонії схвалив надання військової допомоги Україні на загальну суму 80 млн. євро.