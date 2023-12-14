Естонія передасть Україні зброї на 80 млн євро

Уряд Естонії схвалив надання військової допомоги Україні на загальну суму 80 млн. євро. Про це повідомило Міноборони Естонії у четвер, 14 грудня.

Зазначається, що цей пакет включає «велику кількість» протитанкових комплексів Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різні транспортні засоби та військову техніку, а також водолазне спорядження.

Відомство не розголошує точну кількість з міркувань безпеки. Вартість пакету складає близько 80 млн. євро.

«Цей пакет допомоги сформовано з метою отримання максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси», — заявив міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, Естонія продовжить надавати значну та стійку підтримку Україні, поки Київ не виграє війну, адже на кону не лише безпека України, а й безпека Естонії, трансатлантична та глобальна безпека загалом.

Заявлено, що протягом найближчих чотирьох років Естонія підтримає Україну військовою допомогою у розмірі 0,25% власного ВВП.

Раніше повідомлялося, що уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки на загальну суму 1 мільярд євро.