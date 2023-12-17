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«Выборы» в оккупации РФ использует для придания легитимности вторжению — разведка Британии

17 декабря 2023, 12:30

«Выборы» в оккупации РФ использует для придания легитимности вторжению — разведка Британии

Агрессоры используют так называемые «выборы» президента России в оккупации, чтобы придать ощущение легитимности полномасштабному вторжению. Об этом сообщила  разведка Британии.

11 декабря 2023 года Центральная избирательная комиссия РФ заявила, что голосование на президентских выборах в марте 2024 года также распространяется и на временно оккупированные территории Украины.

Как утверждает британская разведка, более чем вероятно, «голосование» в оккупации не будет ни свободным, ни честным.

«Российские власти почти наверняка рассматривают достижение «правильных» результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят придать ощущение легитимности российскому вторжению», — добавляет разведка.

В частности, власти России будут использовать существенные фальсификации «выборов» и запугивание избирателей, чтобы обеспечить победу действующему диктатору Владимиру Путину со значительным отрывом.

Напомним, 8 декабря Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты. Согласно решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.

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