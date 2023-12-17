«Вибори» в окупації РФ використає для надання легітимності вторгненню — розвідка Британії

Агресори використовутимуть так звані «вибори» президента Росії в окупації, щоб надати відчуття легітимності повномасштабному вторгненню. Про це повідомила розвідка Британії.

11 грудня 2023 року Центральна виборча комісія РФ заявила, що голосування на президентських виборах у березні 2024 року також поширюється і на тимчасово окуповані території України.

Як стверджує британська розвідка, більш ніж ймовірно, «голосування» в окупації не буде ні вільним, ні чесним.

«Російська влада майже напевно розглядає досягнення «правильних» результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вони хочуть надати відчуття легітимності російському вторгненню», — додає розвідка.

Зокрема, влада Росії використовуватиме суттєві фальсифікації «виборів» і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу чинному диктатору Володимиру Путіну зі значним відривом.

Нагадаємо, 8 грудня Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти. Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні — з 15 до 17 березня 2024 року.