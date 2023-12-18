Залужный прокомментировал найденную прослушку: «Это готовилось под мою встречу»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отреагировал на новость о прослушке. Он подтвердил информацию и добавил, что прослушка была найдена не только у него, пишет «РБК-Украина».



«Скажу вам так: это помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли прослушку», — сказал Залужный.



Главнокомандующий ВСУ оценивает появление прослушки, «как войну» отметив, что следствие разберется, кто ее устанавливал.



«Это помещение и раньше использовалось, однако перерыв был большой. Думаю, просто под мою встречу готовилась [прослушка]», — заключил генерал Залужный.



Ранее Служба безопасности Украины открыла производство из-за прослушки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



