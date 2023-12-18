Залужний прокоментував знайдену прослушку: «Це готувалося під мою зустріч»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше відреагував на новину про прослушку. Він підтвердив інформацію і додав, що вона була знайдена не лише у нього, пише «РБК-Україна».



«Скажу вам так: це приміщення, яке я маю використати сьогодні. У ньому вчора під час перевірки знайшли прослушку», — сказав Залужний.



Головнокомандувач ЗСУ оцінює появу пристрою для прослуховування, «як війну» зазначивши, що слідство розбереться хто його встановлював.



«Це приміщення і раніше використовувалося, проте перерва була великою. Думаю просто під мою зустріч готувалася [прослушка]», — підсумував генерал Залужний.



Раніше Служба безпеки України відкрила провадження через прослуховування головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



