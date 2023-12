«Шахтар» зіграє з французьким «Марселем» у 1/16 Ліги Європи

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування матчів плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та 1/16 Ліги Європи, за результатами якої Донецький «Шахтар» зіграє проти французького «Олімпіка» з Марселя.



Перші матчі відбудуться 15 лютого 2024 року, матчі відповідь — 22 лютого. На сьогодні французька команда посідає шосте місце у національному чемпіонаті Ліга 1.

